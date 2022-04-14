Как пройдут вручение аттестатов и последний звонок в школах в этом году, рассказали в МОН

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

МОН готовит рекомендации по формату проведения торжественного вручения аттестатов выпускникам школ страны. Об этом сообщила вице-министр образования и науки Шолпан Каринова в кулуарах сената. В предыдущие два года действовали ограничения из-за пандемии КВИ, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметила Каринова, по завершении учебного года традиционно проводятся два мероприятия - последний звонок и торжественное вручение аттестатов об общем среднем образовании по завершении итоговой аттестации выпускных классов.

"Эти два мероприятия традиционные. Они так же, как и во все прошлые годы, состоятся в обозначенные сроки. Последний звонок в этом году состоится 25 мая. Каждая школа самостоятельно проводит это мероприятие. Торжественное вручение аттестатов - это получение детьми первого в своей жизни серьезного документа, поэтому и это мероприятие состоится", - пояснила вице-министр.

По ее данным, к этому часу Министерство образования и науки готовит рекомендации по формату их проведения.

"Еще есть полтора месяца до завершения учебного года. Мы эти рекомендации подготовим, озвучим так, чтобы наши коллеги и СМИ об этом знали.

Это ежегодно проводимые мероприятия. Просто в прошлые годы были условия ограничения из-за пандемии коронавируса. Поэтому в офлайн-режиме проводить мероприятия не могли, а в этом году торжественное вручение аттестатов обязательно пройдет в стенах организаций образования. Другие рекомендации мы сформируем и обязательно их озвучим", - резюмировала Каринова.

Ранее глава МОН Асхат Аймагамбетов высказался о "шикарных лимузинах и платьях" на выпускных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965021-kak-proydut-vruchenie-attestatov-i-posledniy-zvonok-v-shkolah-v-etom-godu-rasskazali-v-mon/