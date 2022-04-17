Вертолет подключили к поискам пропавшей девушки в Мангистау

Иллюстративное фото: пресс-служба РОСО

К поискам пропавшей еще в конце марта 26-летней жительницы Мангистауской области подключили вертолет - облет велся в радиусе 50 километров в северной и северо-восточной части Бейнеуского района.

Как сообщает Lada.kz, в поисковой операции приняли участие спасатели на вертолете МИ-8.

Вертолет на малой высоте облетел 50 километров в северной и северо-восточной части Бейнеуского района. Особое внимание уделялось впадинам, ущельям и скалам.

К сожалению, поиски не дали результатов, и спасатели вернулись на место дислокации.

Напомним, 29 марта пропала 26-летняя жительница Бейнеуского района Айдана Айтаева вышла из дома и бесследно исчезла. О местонахождении девушки к этому часу ничего неизвестно.

Позже сообщалось, что в Мангистауской области пропали еще две несовершеннолетние девушки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965439-vertolet-podklyuchili-k-poiskam-propavshey-devushki-v-mangistau/