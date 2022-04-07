Двух 15-летних девушек больше недели ищут в Жанаозене

Фарида Чындышова и Тлектес Жолдас. Фото: lada.kz / ДП Мангистауской области

В Мангистауской области уже больше недели ведутся поиски двух несовершеннолетних девушек - они обе вышли из своих квартир во вторник, 29 марта, в Жанаозене и бесследно исчезли. Обеим пропавшим по 15 лет.

Как сообщили в полиции Мангистауской области изданию Lada.kz, Фарида Чындышова и Тлектес Жолдас пропали 29 марта после того, как вышли из своих квартир в Жанаозене.

Фарида Чындышова проживает в микрорайоне Рахат-4, а Тлектес Жолдас - в селе Тенге.

Все это время стражи порядка ведут поиски пропавших девушек.

Всех, кто владеет какой-либо информацией об их местонахождении, просят обратиться по номеру телефона 102.

Издание отмечает, что сейчас в регионе пропавшими числятся четыре человека.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актау пропала 15-летняя девочка - ее разыскивали несколько суток. Позже выяснилось, что девушку нашли, полиция провела разъяснительную беседу.

Между тем поиски 26-летней жительницы Бейнеуского района, бесследно пропавшей 29 марта, продолжаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963846-dvuh-15-letnih-devushek-bolshe-nedeli-ischut-v-zhanaozene/