Девушка бесследно исчезла в Мангистау

Айдана Айтаева. Фото: instagram.com/mangistaupd

29 марта пропала 26-летняя жительница Бейнеуского района Айдана Айтаева. Девушка вышла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции Мангистауской области в Instagram.

В настоящее время личный состав отдела полиции Бейнеуского района в целях поиска девушки осматривает крыши многоэтажных домов, дачи, заброшенные и недостроенные здания, развлекательные центры и съемные квартиры. Проводится опрос возможных очевидцев.

Приметы Айданы Айтаевой: рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы до плеч.

Была одета в серую куртку до колен, синие джинсы, черные сапоги.

"При наличии какой-либо информации о девушке просим обращаться по телефонам: 8 (72932) 2-11-79, 8 700 362 30 03, 8 701 302 60 33, 8 702 596 73 71 или 102", - обратились в департаменте полиции Мангистауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963235-devushka-bessledno-ischezla-v-mangistau/