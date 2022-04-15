Qazaq Air возобновит рейсы Атырау – Астрахань с 26 апреля

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С 26 апреля казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновляет международные рейсы между Атырау и Астраханью, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Сообщается, что рейсы будут выполняться 2 раза в неделю, по вторникам и субботам, на воздушном судне типа Bombardier Q400.

"Полеты планируется выполнять в соответствии со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и опубликованным на сайте авиакомпании расписанием", - добавили в МИИР.

Напомним, с 23 апреля российская авиакомпания "Аэрофлот" запускает прямые регулярные рейсы из Москвы в Казахстан. Отметим, 8 марта авиаперевозчик объявлял о приостановке всех рейсов в казахстанские города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965161-qazaq-air-vozobnovit-reysy-atyrau-astrahan-s-26-aprelya/