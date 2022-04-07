"Аэрофолот" возобновит рейсы в Казахстан из Москвы, но отменит все рейсы из Сочи

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Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 23 апреля запускает прямые регулярные рейсы из Москвы в Казахстан, но отменяет все рейсы в казахстанские города из Сочи. Актуальная информация появилась на официальном сайте авиакомпании.

В начале марта "Аэрофлот" сообщал, что с 8 марта авиакомпания приостанавливает все рейсы в Казахстан. Это объяснялось "возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов".

25 марта авиаперевозчик сообщил о возобновлении рейсов в Нур-Султан, Алматы, Актобе, Атырау и Актау, но только из одного города – Сочи. Сообщалось, что самолеты будут летать несколько раз в неделю, первые рейсы должны вылететь сегодня, 7 апреля.

Теперь же стало известно, что регулярные рейсы авиаперевозчик будет выполнять из Москвы.

Отмечается, что оператором рейсов в Алматы, Нур-Султан, Актау, Атырау, Актобе и Караганду будет авиакомпания "Россия", входящая в состав группы "Аэрофлот". Полеты будут выполняться на российских самолетах Superjet 100.

В связи с запуском прямых рейсов из Москвы расписание полетов в города Казахстана из Сочи было скорректировано.

Так, с 7 по 22 апреля отменяются рейсы по маршрутам Сочи – Актау/ Атырау/Актобе.

Пассажирам с билетами на данные рейсы предлагается на выбор:

вылет в/из Москвы на более поздние даты;

вынужденный возврат стоимости авиабилета.

С 23 апреля рейсы между Сочи и городами Алматы, Нур-Султан, Актау, Атырау и Актобе будут полностью отменены. Пассажиры, которые ранее приобрели перевозку в/из Сочи по указанным направлениям, в качестве альтернативы могут воспользоваться прямыми рейсами в/из Москвы.

Действующее расписание полетов в Казахстан размещено на сайте авиакомпании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963898-aerofolot-vozobnovit-reysy-v-kazahstan-iz-moskvy-no-otmenit-vse-reysy-iz-sochi/