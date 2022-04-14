Сенат вернул в мажилис проект закона о защите детей от кибербуллинга

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Депутаты сената вернули в мажилис проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации", передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня сенаторы в двух чтениях рассмотрели проект закона, направленного на защиту детей от кибербуллинга. Депутаты верхней палаты не поддержали некоторые нормы.

"Поправки, внесенные сенатом в проект закона, будут направлены в мажилис", - сообщил спикер сената Маулен Ашимбаев.

Он отметил, что сенаторы, внимательно изучив предполагаемые законопроектом нормы, с учетом поступивших обращений предложили внести некоторые изменения.

"Согласно внесенными сенаторами изменениям, заявления по фактам кибербуллинга в отношении ребенка будут рассматривать специально создаваемые для этого экспертные группы.

Кроме того, сенаторами из законопроекта исключены широкие полномочия, позволявшие уполномоченному органу по своему усмотрению ограничивать доступ либо приостанавливать работу интернет-ресурсов, социальных сетей и мессенджеров.

Акцент сделан на удалении во взаимодействии с представителями онлайн-платформ только информации, признанной экспертной группой кибербуллингом исключительно в отношении ребенка.

Считаем, что такой порядок позволит найти разумный баланс между необходимостью оперативного реагирования на факты кибербуллинга в отношении детей и потребностью общества в информации", - объяснил Ашимбаев

Ранее сообщалось, что в случае принятия закона Facebook, Instagram и другие платформы обяжут удалять информацию, связанную с кибербуллингом.

Между тем, комментируя законопроект, Ашимбаев ранее заявлял, что "нельзя игнорировать мнение общественности" о документе - казахстанцы отнеслись к нему неоднозначно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964994-senat-vernul-v-mazhilis-proekt-zakona-o-zaschite-detey-ot-kiberbullinga/