Ашимбаев о законопроекте по защите детей от кибербуллинга: Нельзя проигнорировать мнение общественности

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На очередном заседании палаты депутаты планируют рассмотреть законопроект, который будет направлен на улучшение механизмов защиты детей от любых проявлений насилия по отношению к ним, в том числе и в интернете, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу сената парламента.

Члены Бюро сената парламента утвердили повестку дня заседания палаты, которое запланировано на 14 апреля 2022 года.

На очередном заседании палаты депутаты планируют рассмотреть законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации".

Законопроект направлен на улучшение механизмов защиты детей от любых проявлений насилия по отношению к ним, в том числе в сферах семейных отношений, образования и в информационном пространстве.

"Защита детей от буллинга и кибербуллинга является важной задачей. Я знаю, что отдельные нормы этого законопроекта вызвали определенный резонанс в обществе. Такая активность казахстанцев при обсуждении тех или иных законопроектов имеет большое значение с точки зрения учета мнения общественности.

Сенаторы продолжают работу по внимательному и предметному изучению всех предлагаемых норм. Важно принять качественный закон в интересах защиты прав детей. При этом нельзя проигнорировать мнение общественности, законопроект не должен противоречить концепции "слышащего государства", - отметил спикер сената Маулен Ашимбаев.

Также члены Бюро включили в повестку заседания выступление министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина о весенне-паводковой ситуации в стране.

Как известно, на прошлом заседании палаты сенатор Сергей Ершов озвучил свой депутатский запрос на эту тему и отметил, что почти половина гидротехнических сооружений страны находится в аварийном состоянии. В связи с этим по инициативе спикера сената было решено пригласить на ближайшее заседание палаты министра по ЧС, для того, чтобы узнать о работе, проводимой по борьбе с паводками, а также о мерах по недопущению повторения таких ситуаций.

Ранее сообщалось, что Facebook, Instagram и другие платформы обяжут удалять информацию, связанную с кибербуллингом, согласно принятому мажилисом проекту закона о защите прав ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1964512-ashimbaev-o-zakonoproekte-po-zaschite-detey-ot-kiberbullinga-nelzya-proignorirovat-mnenie-obschestvennosti/