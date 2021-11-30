Новые камеры на улицах города удивили алматинцев (фото, видео)

Фото: пресс-служба "Коркем Телеком"

Алматинцев удивили новые камеры видеонаблюдения на улицах мегополиса. Фотографии камер нового образца горожане начали публиковать в соцсетях. Как пояснили в пресс-службе «Коркем Телеком», это новые усовершенствованные модели камер, передает корреспондент NUR.KZ.

Фотографии новых камер на улицах Алматы были опубликованы в паблике "Алматы. Что? Где? Когда?" в Facebook. Горожане удивились новым камерам и делились предположениями в комментариях.

В пресс-службе ТОО "Коркем-Телеком" пояснили, что так выглядят аппаратно-программные комплексы «Сергек», которые уже установлены в Шымкенте и частично в Алматы.

"Это новые модели камер, которые имеют более компактный внешний вид, качественную оптику и более высокое разрешение. Производители камер не стоят на месте. И мы также обновляем наше оборудование на более современное.

Данные камеры обладают лучшей оптической системой, имеют более высокие технические показатели по охвату и качеству изображения", - пояснили в пресс-службе компании.

Напомним, ранее мы сообщали о том, какие штрафы выписывают за нарушения ПДД, которые фиксирует "Сергек".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944689-novye-kamery-na-ulitsah-goroda-udivili-almatintsev/