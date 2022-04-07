Филиал российского МИФИ откроется в Алматы этой осенью, заявил проректор вуза

Здание МИФИ. Фото: mephi.ru

Проректор Российского национального исследовательского ядерного университета МИФИ Дмитрий Савкин заявил, что филиал вуза откроется в Алматы в сентябре текущего года.

Он прокомментировал итоги завершившихся трехдневных переговоров с казахстанскими коллегами, пишет Sputnik Казахстан.

"Поручение президентов наших стран Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева мы выполним в срок! Наши друзья из Казахского национального университета имени аль-Фараби готовы уже с 1 сентября совместно с нами приступить к подготовке высококвалифицированных специалистов в области ядерной физики, лазерных и плазменных технологий, атомной энергетики, нанотехнологий", - заявил Савкин.

Он также добавил, что ректор КазНУ Жансеит Туймебаев показал учебный корпус, где будет располагаться филиал МИФИ.

Координацию работ по созданию в Казахстане филиалов крупнейших российских вузов пообещал обеспечить Русский дом в Нур-Султане, заявил руководитель представительства Россотрудничества в Казахстане Алексей Коропченко.

"МИФИ – это, можно сказать, "первая ласточка". На очереди – учреждение филиала РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. Легендарная "Керосинка" расположится в нефтяной столице Казахстана – прикаспийском Атырау. Не за горами и открытие филиала Московского государственного технического университета – знаменитого МГТУ – в Нур-Султане", - подчеркнул он.

Напомним, что 11 января, выступая в мажилисе, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что "злободневным остается вопрос доступности высшего образования". В связи с этим он счел необходимым к 2025 году открыть в стране не менее 5 филиалов авторитетных зарубежных университетов.

Позже, на встрече с бизнесменами в столице, Токаев еще раз акцентировал внимание на необходимости подготовки в стране именно технических специалистов.

В феврале в Москве Токаев и Путин в ходе переговоров основное внимание уделили сотрудничеству в сфере образования. Президент Казахстана сообщил, какие российские вузы откроют свои филиалы в РК.

После правительство Казахстана приняло постановление о подписании соглашения об открытии филиалов казахстанских организаций высшего и послевузовского образования в Российской Федерации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963947-filial-rossiyskogo-mifi-otkroetsya-v-almaty-etoy-osenyu-zayavil-prorektor-vuza/