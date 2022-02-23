Филиалы казахстанских вузов появятся в России

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Правительство Казахстана приняло постановление о подписании соглашения об открытии филиалов казахстанских организаций высшего и послевузовского образования в Российской Федерации, сообщает официальный сайт премьер-министра РК.

Как сообщили в правительстве, в интересах долгосрочного сотрудничества и обеспечения качества образования для подготовки кадров технического направления принято постановление о подписании соглашения между правительствами РК и РФ о создании и функционировании филиалов организаций высшего и послевузовского образования Казахстана на территории России.

Согласно этому же соглашению, в Казахстане будут открыты филиалы российских вузов.

"Соглашением предусмотрено, что на паритетной основе будут создаваться филиалы в соответствии с законодательством государств-сторон.

В рамках реализации соглашения будет осуществляться получение двойной лицензии при открытии филиалов. Обучение может вестись на государственных языках двух стран с обязательным изучением языка и истории страны нахождения филиалов в рамках образовательных программ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что госконтроль и аккредитация в филиалах будут осуществляться в соответствии с законодательством государств-сторон.

Ранее сообщалось, что ведущие технические университеты России были включены в список зарубежных вузов для обучения по программе "Болашак".

В конце января был опубликован официальный проект соглашения между правительствами РК и РФ об открытии филиалов образовательных организаций высшего образования. Узнать о нем подробнее можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957418-filialy-kazahstanskih-vuzov-poyavyatsya-v-rossii/