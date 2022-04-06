15-летнюю девочку третьи сутки разыскивают в Актау

Пропавшая девочка. Фото: lada.kz

В Актау уже третьи сутки ведутся поиски пропавшей девочки-подростка - 4 апреля днем она вышла из дома и до сих пор не вернулась. На поиски девочки ориентирован весь личный состав управления полиции.

Как рассказали родные пропавшей изданию Lada.kz, в понедельник, 4 апреля, примерно в 14:30 девочка вышла из дома в 13 микрорайоне и с тех пор не вернулась. О ее местонахождении ничего неизвестно.

Девочка была одета в красную куртку, черные джинсы и белые кроссовки.

В департаменте полиции Мангистауской области подтвердили, что родные пропавшие обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Сейчас на поиски ориентирован весь личный состав управления и волонтеры.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщить ее родным по номеру телефона 8708 946 20 89 или в полицию по номеру 102.

Напомним, ранее в Актау бесследно пропала 26-летняя девушка. Ее поиски ведутся до сих пор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963659-15-letnyuyu-devochku-treti-sutki-razyskivayut-v-aktau/