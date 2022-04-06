Авиакомпания FlyArystan отменила рейс в Самарканд

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FlyArystan отменяет рейс в Самарканд по причине неполучения разрешения на выполнение рейсов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"К сожалению, авиационные власти Узбекистана отклонили заявку FlyArystan и авиакомпания вынуждена отменить рейс 6 апреля 2022 года. По дальнейшем рейсам авиакомпания будет держать связь с пассажирами", – сообщили в пресс-службе.

В авиакомпании подчеркнули, что пассажирам отмененного рейса либо вернут полную стоимость билетов, либо предложат бесплатное перебронирование на прямой рейс "Туркестан – Ташкент", выполняемый дважды в неделю.

"FlyArystan в перспективе надеется расширить географию полетов в Узбекистан в рамках межправительственных соглашений, в соответствии с которыми регулируются международные направления на паритетных началах", – отметили представители компании.

Напомним, что в отношении авиакомпании FlyArystan провели внеплановую проверку из-за скандала, произошедшего в аэропорту Нур-Султана. Тогда 45 пассажиров не смогли вылететь в Костанай, так как представители авиакомпании отказались пускать их на борт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963840-aviakompaniya-flyarystan-otmenila-reys-v-samarkand/