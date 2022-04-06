Озвучены результаты проверки в отношении FlyArystan после отказа брать на рейс 45 пассажиров

Иллюстративное фото: instagram.com/flyarystan

Об итогах проверки Авиационной администрации Казахстана в отношении авиакомпании FlyArystan рассказали в КГА - в середине марта компания отказалась брать на борт 45 пассажиров рейса Нур-Султан - Костанай, сообщает официальный Telegram-канал Комитета гражданской авиации.

Внеплановая проверка была начата 24 марта после жалобы пассажиров, которых не взяли на рейс, несмотря на купленные билеты.

"По результатам проведенной проверки было выявлено, что причиной отказа в перевозке пассажирам послужило ограничение по количеству используемых пассажирских мест до 110 кресел на борту данного воздушного судна. Это связано с временной технической неполадкой эвакуационного трапа.

Ограничения по количеству кресел были выставлены с учетом требований безопасности полетов, так как с неисправным аварийным трапом высадка пассажиров при аварийной ситуации не представляется возможным. По этой причине авиакомпания была вынуждена заблокировать 70 кресел из имеющихся 180", - говорится в сообщении КГА.

Отмечается, что, согласно правилам перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, в случае, если пассажиру отказано в перевозке по причинам, создающих угрозу безопасности полета воздушного судна, то ему возвращается сумма за неиспользованный билет или его часть.

В КГА подчеркнули, что с момента начала регистрации на рейс авиакомпания организовала работу по поиску кандидатов для добровольного отказа от перелета среди пассажиров данного рейса. Отказавшимся от полета пассажирам авиакомпания предоставила:

альтернативные даты вылета;

размещение в гостинице;

питание;

трансфер из/в аэропорт;

ваучер в трехкратном размере от тарифа выкупленного билета.

"Ввиду наличия пассажиров, выполнивших онлайн-регистрацию и самостоятельно прошедших процедуру досмотра и далее последовавших в зону ожидания посадки, посадка на борт производилась согласно стандартной процедуре до того момента, пока количество пассажиров, прошедших на борт воздушного судна, не составило 110 человек", - отметили в ведомстве.

В авиакомпании сообщали, что пассажиры этого рейса, которые не смогли воспользоваться своими билетами, могут в течение года обратиться с заявлением о денежном возврате по месту приобретения.

"Хотелось бы отметить, ввиду сложившийся внештатной ситуацией процесс автоматического возврата агрегаторов не функционирует. В связи с этим пассажирам необходимо обратиться в службу поддержки агрегатора", - говорится в сообщении.

Чтобы получить ваучер в размере трехкратного тарифа, пассажирам нужно позвонить в контакт-центр авиакомпании по номеру 8 (727) 331-10-10 или на оставить обращение на сайте компании.

"По данному случаю Авиационной администрацией в адрес FlyArystan было выписано инспекторское предписание, а также даны соответствующие рекомендации, которые позволили бы в будущем избежать таких ситуаций. Авиакомпании поручено выполнить все обязательства перед пассажирами данного рейса по осуществлению возврата стоимости авиабилета", - заключили в КГА.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963678-stali-izvestny-rezultaty-proverki-v-otnoshenii-flyarystan-posle-otkaza-brat-na-reys-45-passazhirov/