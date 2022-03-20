Внеплановую проверку проведут во FlyArystan после отказа взять на борт 45 пассажиров

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Накануне в столичном аэропорту произошел скандал: 45 пассажиров не смогли вылететь в Костанай, так как представители авиакомпании FlyArystan отказались пускать их на борт, передает корреспондент NUR.KZ со ccылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.

На борт рейса Нур-Султан - Костанай вчера попали лишь две трети пассажиров, оставшихся 45 человек представители авиакомпании отказались пустить в самолет, несмотря на то, что они заранее купили билеты.

В пресс-службе Комитета гражданской авиации сообщили, что в связи с этим инцидентом 24-25 марта будет проведена внеплановая проверка авиакомпании на предмет соблюдения прав пассажиров.

"В случае установления фактов нарушения со стороны авиакомпании будут приняты соответствующие меры", - сказано в сообщении.

Как сообщили изданию Sputnik Казахстан в пресс-службе авиакомпании FlyArystan, 19 марта рейсом КС 7341 вылетел борт с ограниченным количеством кресел.

"(Инцидент произошел - прим. ред.) по технической причине и согласно руководящим документам (временно на данном ВС ограничение по количеству пассажиров - 110 мест). Ограничения на полет были связаны только с ограничением количества кресел и не распространялись на осуществление перелета", - говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что, как только было принято данное решение, авиакомпания созвонилась со всеми пассажирами данного рейса и предложила альтернативные даты вылета.

Пассажирам, которые не смогли полететь 19 марта, предложили альтернативы по перебронированию на другие даты, а также размещение в гостинице, питание и трансфер.

Как заявили в пресс-службе авиаперевозчика, тем, кто не согласились на перебронирование, выписали ваучеры на авиабилеты в трехкратном размере.

"Авиакомпания приносит свои извинения. Так как безопасность полетов является нашим главным приоритетом, данное решение было принято на основании принципов безопасного выполнения полетов. Надеемся на понимание", - проинформировали в компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961665-vneplanovuyu-proverku-provedut-v-flyarystan-posle-otkaza-vzyat-na-bort-45-passazhirov/