В Минсельхозе хотят передать в конкурентную среду функцию по отлову бродячих собак и кошек

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В Минсельхозе намерены передать в конкурентную среду функцию по отлову и уничтожению бродячих собак и кошек. Депутаты опасаются, что это приведет к росту опасных для граждан ситуаций, когда стаи бродячих собак ходят по населенным пунктам, угрожая жизни и здоровью граждан, в том числе детей, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос поднял депутат Аскарбек Уисимбаев.

Он сообщил, что в части разграничения полномочий между центром и регионами предлагается освобождение ветеринарно-коммунальных предприятий от несвойственных функций. А именно, отлов и уничтожение бродячих собак и кошек с последующей передачей данной функции в конкурентную среду.

Между тем, по его данным, статьей 15 закона РК "Об ответственном обращении с животными" предусматривается случаи умерщвления животных. А выполнение данных функций возложено на ветеринарную службу.

"На сегодняшний день уже сложилась неприятная и даже опасная для граждан ситуация, когда стаи бродячих собак ходят по населенным пунктам, угрожая жизни и здоровью граждан, и в том числе детей. Это случилось из-за того, что уполномоченным органом в области ответственного обращения с животными не разработаны нормативно-правовые акты. По этой причине отсутствует финансирование специальных мероприятий, таких как вакцинация и стерилизация бродячих животных, размещение и кормление в питомнике на период поиска хозяина. Действующий механизм отменили, а новый - не представили", - заявил он.

В этой связи он поинтересовался, насколько целесообразно сейчас отказываться от единственного способа по осуществлению функции по умерщвлению животного, напавшего на человека.

При этом он напомнил недавний случай, который произошел в Карагандинской области.

Ербол Карашукеев сообщил, что передача такой функции в конкурентную среду - это принципиальная позиция министерства.

«Что касается отсутствия конкурентной среды. В принципе, законом "об ответственном обращении с животным", вот эти организации сразу допускались в понятийном аппарате, что эти организации могут быть и государственные, и частные. Если каждая область от 50 до 100 млн тенге, там чуть меньше, чуть больше, предусмотрит, то конкурентная среда быстро появится. У нас сейчас в наших регионах, в 3-4, точно уже есть конкурентная среда, они могут филиалы открыть.

Самое главное, чтобы деньги заложили. Я насколько знаю, у нас больше миллиарда тенге уже заложено на эти средства в местных бюджетах. Самое главное, чтобы доработали это все, время еще есть до конца года. Поэтому давайте дорабатывать, давайте инициировать этот вопрос и передавать в конкурентную среду. Потому что у нас ветеринаров надо освобождать, мы должны заниматься прямой своей обязанностью.

Тем более, здесь никаких препятствий для зарождения конкурентной среды я не вижу. Деньги будут", - заявил он.

Отметим, на днях в Карагандинской области собака покусала двоих малолетних детей, один из которых скончался. Сейчас по данному факту стражи порядка проводят расследование.

Напомним, сегодня глава МСХ сообщил, что зарплаты ветврачей повысят в Казахстане. Ербол Карашукеев отметил, что одной из самых низкооплачиваемых профессий в аграрном секторе являются ветеринарные врачи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963376-v-minselhoze-hotyat-peredat-v-konkurentnuyu-sredu-funktsiyu-po-otlovu-brodyachih-sobak-i-koshek/