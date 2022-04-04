Существенно повысить зарплаты ветеринаров хотят в Казахстане

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Глава МСХ в ходе правчаса в мажилисе сообщил, что зарплаты ветврачей повысят в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ. Ербол Карашукеев отметил, что одной из самых низкооплачиваемых профессий в аграрном секторе являются ветеринарные врачи.

"В рамках области получают самую низкую зарплату, а работа у них очень опасная, и они постоянно находятся вне дома, в разъездах. Средний возраст ветеринарных врачей по республике составляет 40-55 лет.

К сожалению, молодежь очень неохотно идет в ветеринары. Это и понятно: низкая зарплата, большой объем работы, нагрузки высокие.

На 1 апреля текущего года в среднем по республике на 33,4% повышена зарплата ветеринарных специалистов за счет повышения тарифов за выполнение госзаказа. До конца года планируется дальнейшее увеличение до 60%", - заявил министр.

По его словам, также планируется увеличение объемов платных видов услуг, оказываемых коммунальными ветеринарными предприятиями в тех местах, где отсутствует конкурентный сектор. Для этого повсеместно утверждаются тарифы на виды платных услуг.

Со следующего года предусматривается осуществить 50%-ю доплату по КГУ и 140%-ю доплату к базовому должностному окладу по КГП и КГУ за работу с возбудителями инфекционных и паразитарных заболеваний.

Также вводится выплата двух должностных окладов в качестве пособия для оздоровления.

"Мы считаем, что эти меры позволят в значительной степени повысить привлекательность и престижность профессии", - резюмировал глава МСХ.

На сегодня, по его словам, среднемесячная зарплата в коммунальных предприятиях в зависимости от регионов разниться от 80 тыс. в Кызылординской и до 200 тыс. в Павлодарской областях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963353-suschestvenno-povysit-zarplaty-veterinarov-hotyat-v-kazahstane/