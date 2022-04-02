Собака напала на детей в Карагандинской области: один ребенок погиб

Иллюстративное фото: pexels.com

В Карагандинской области собака покусала двоих малолетних детей, один из которых скончался. Сейчас по данному факту стражи порядка проводят расследование. Об этом сообщили в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 1 апреля около 19.00 часов в районный отдел полиции поступило сообщение о том, что в селе Актогай собака покусала двоих детей.

Правоохранители установили, что два мальчика в возрасте 3 и 5 лет играли во дворе частного дома. В это время на них напало животное, которое не было привязано.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где 3-летний ребенок от полученных телесных повреждений скончался.

Второй мальчик госпитализирован.

"Данный факт зарегистрирован в ОП Актогайского района. Ведется расследование", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1963217-sobaka-napala-na-detey-v-karagandinskoy-oblasti-odin-rebenok-pogib/