Когда в Казахстан придет настоящая весна, рассказали синоптики

Иллюстративное фото: pixabay.com

Уже через пару дней казахстанцы смогут насладиться по-настоящему весенней погодой - синоптики обещают, что в первые дни апреля практически во всех регионах страны будет стоять теплая погода без осадков, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как сообщили синоптики, 31 марта - 2 апреля циклон, принесший зимнюю погоду в северные регионы Казахстана, начнет смещаться - ему на смену придет западный антициклон, с которым ожидается прекращение осадков.

Исключение составляют западные и северные области республики - здесь потепления пока не ожидается.

"Антициклон принесет повышение температуры воздуха практически на всей территории страны, что даст возможность казахстанцам почувствовать настоящую весну", - говорится в сообщении метеослужбы.

По прогнозам синоптиков, днем на западе республики столбики термометров покажут 10 - 20 градусов тепла, в северных, восточных регионах ожидается потепление до +5 +13 градусов, а в южной половине - до 23 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Алматы ожидается жара до +29 градусов.

Между тем пока в стране продолжает бушевать непогода - спасатели эвакуируют людей с закрытых трасс. Вчера сильный ветер повредил крыши и повалил деревья в 11 регионах страны, в трех регионах шесть человек получили травмы из-за непогоды.

В аэропорту Нур-Султана массово отменяют или задерживают рейсы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962731-kogda-v-kazahstan-pridet-nastoyaschaya-vesna-rasskazali-sinoptiki/