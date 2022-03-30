64 рейса задержаны, 16 отменены в аэропорту Нур-Султана

Иллюстративное фото: instagram.com/nqz_airport

В аэропорту Нур-Султана из-за неблагоприятных метеоусловий задержаны и отменены десятки рейсов на вылет и прилет. Но сама авиагавань работает в штатном режиме, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Актуальная информация о статусе рейсов представлена на онлайн-табло на официальном сайте Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.

По данным, представленным на сайте, видно, что большая часть рейсов задержана или отменена. Эту информацию подтвердил корреспонденту NUR.KZ и пресс-секретарь аэропорта Анвар Шалекенов.

Онлайн-табло. Скриншот: nn-airport.kz

"На данный момент аэропорт работает в штатном режиме, однако есть задержка рейсов. На прилет задерживаются 36 рейсов, на вылет - 28. Отменены 16 рейсов. Причина - метеоусловия в столице и позднее прибытие воздушного судна", - сообщил Шалекенов.

Пассажиров просят уточнять информацию о задержках и отмене рейсов в справочных службах аэропорта или в самих авиакомпаниях.

"Со вчерашнего дня в аэропорту ведутся работы по очистке от снега, в том числе на взлетно-посадочной полосе. Пассажиров просим быть осторожными, так как на дорогах гололед", - заключили в аэропорту.

Отметим, накануне из-за непогоды воздушную гавань столицы закрыли, аэропорт вернулся к работе лишь после полуночи.

Непогода наблюдается не только в Нур-Султане, но и практически по всей стране - в 11 регионах сильный ветер повалил деревья, повредил линии электропередач и сорвал крыши зданий. К этому часу известно о шести пострадавших в результате шквального ветра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962728-64-reysa-zaderzhany-16-otmeneny-v-aeroportu-nur-sultana/