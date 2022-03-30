Жара до 29 градусов ожидается на следующей неделе в Алматы

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Согласно прогнозу погоды на ближайшие 10 дней, в Алматы на следующей неделе установится летняя жара: столбики термометров поднимутся до 29 градусов по Цельсию уже в среду, 6 апреля.

Как сообщается на сайте Gismeteo, уже сегодня в южной столице будет теплая погода без осадков. Температура воздуха днем должна достичь 9 градусов по Цельсию.

Уже завтра, 31 марта, произойдет резкое потепление до 15 градусов тепла днем. Плюс ко всему, далее погода лишь продолжит становиться все более близкой к лету.

Так, с 4 апреля столбики термометров станут стабильно показывать больше 20 градусов тепла, а 6 апреля жара вплотную подойдет к 30 градусам тепла.

Тем не менее, далее температура начнет медленно снижаться, а 8 апреля и вовсе ожидается облачная погода.

Прогноз погоды в Алматы. Скриншот: gismeteo.kz

Напомним, что накануне в Алматы бушевал сильнейший ветер вкупе с сильными осадками в виде дождя и снега.

Из-за непогоды в аэропорту южной столицы развернуло самолет. Кроме того, в городе ветром срывало крыши со зданий, а также на дорогу и автомобили падали деревья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962697-zhara-do-29-gradusov-ozhidaetsya-na-sleduyuschey-nedele-v-almaty/