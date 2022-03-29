Самолет сдвинуло с места из-за сильного ветра в аэропорту Алматы (видео)

Самолет SCAT. Кадр из видео: t.me/alibekovkz

Сегодня, 29 марта, из-за сильного порыва ветра в аэропорту Алматы развернуло на месте пассажирский самолет, принадлежащий авиакомпании SCAT Airlines, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеозапись была опубликована в Telegram-канале известного казахстанского предпринимателя и блогера Бейбита Алибекова.

В кадре можно заметить момент, когда сильный порыв ветра начинает разворачивать многотонное воздушное судно.

В авиакомпании SCAT Airlines по данному факту сообщили, что попавший на видео Boeing-737 находился на стоянке в аэропорту города Алматы.

Под колесами самолета стояли тормозные колодки, установленные согласно утвержденным техническим требованиям. Сообщается, что сильный порыв штормового ветра развернул воздушное судно на 30%.

Также корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта Алматы.

Там подтвердили информацию от авиакомпании и добавили, что в результате нет ни жертв, ни пострадавших. Воздушное судно и техника не повреждена.

"Аэропорт работает в штатном режиме", – добавили в пресс-службе Международного аэропорта Алматы.

Напомним, ранее в Алматы объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра, который сносил деревья и дорожные знаки.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1962657-samolet-sdvinulo-s-mesta-iz-za-silnogo-vetra-v-aeroportu-almaty-video/