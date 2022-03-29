Вагоны с зерном для Казахстана застряли в России из-за запрета на экспорт

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35 вагонов с пшеницей, которые должны были прибыть на мукомольное предприятие в Актюбинской области, уже две недели простаивают в Оренбургской области России. Поставщик не может отправить товар за границу из-за запрета РФ на экспорт, а пекарни Актобе рискуют остаться без муки, передает КТК.

"Договор у нас с этой компанией уже давно, задолго до этого решения. При разговоре с нашими поставщиками они ссылаются на то, что именно 14 марта они уже были готовы ввозить, но, как мы знаем, решение вышло именно в тот же день. Поэтому мы сейчас в таком моменте, когда каждый день нам очень важен. Каждый день простоя вагонов тоже накладывается на стоимость зерна", - рассказал генеральный директор ТОО "Рамазан" города Актобе Тимур Шаймагамбетов.

Как рассказали на предприятии, 30% от ежемесячного объема зерна покрывал российский поставщик. Сейчас хлебозавод пытается обойтись своими силами, но собственных запасов хватит только до середины следующего месяца.

Актюбинские бизнесмены уже обратились в региональную палату предпринимателей за помощью, но пока надежды на разрешение ситуации немного. В "Атамекен" объясняют, что на межрегиональном уровне проблему решить непросто, вопрос нужно поднимать на правительственном.

"Мы данный вопрос обсудили 25 марта в онлайн-режиме с российской стороной, в частности с бизнес-омбудсменом в Оренбургской области Виктором Коршуновым. Соответствующее письмо мы ему в тот же день направили – оказать содействие. В данное время ожидаем каких-либо результатов", - объяснил замдиректора РПП "Атамекен" по Актюбинской области Руслан Куйшинов.

Между тем в ТОО "Рамазан" журналистам сообщили, что сложившаяся ситуация на ценовую политику предприятия не повлияет - вся производимая продукция пока будет реализовываться по старой стоимости.

Источник: КТК

Ранее сообщалось, что российские таможенники не пропустили через границу крупную партию сахара.

Отметим, в середине марта Россия ввела временный запрет на экспорт зерна в страны ЕАЭС,

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962489-vagony-s-zernom-dlya-kazahstana-zastryali-v-rossii-iz-za-zapreta-na-eksport/