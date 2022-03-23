Крупную партию сахара и зерна не пустили из России в Казахстан

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Самарские таможенники предотвратили незаконный вывоз крупной партии зерна и сахара в Казахстан. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной таможенной службы России.

Сотрудниками Самарской таможни пресечена попытка незаконного вывоза железнодорожным транспортом в Казахстан почти 488 тонн пшеницы и 67 тонн сахарного песка.

Запрещенный груз был обнаружен на станции Илецк-1 в Оренбургской области.

Отмечается, что по Указу президента РФ от 8 марта действуют ограничения и запрет на вывоз ряда товаров.

"Восемь вагонов с зерном и вагон с сахарным песком будут возвращены отправителю", - добавили в Федеральной таможенной службе.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия ввела временные ограничения на экспорт зерна и сахара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961837-krupnuyu-partiyu-sahara-i-zerna-ne-pustili-iz-rossii-v-kazahstan/