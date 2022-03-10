Россия введет временный запрет на экспорт зерна в ЕАЭС

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В России заявили о временном запрете экспорта зерновых культур в страны ЕАЭС. Также РФ планирует запретить вывоз сахара из страны.

Как сообщает ТАСС, таможенная подкомиссия приняла решение о запрете на экспорт из России зерна в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до конца августа этого года.

По информации Минэкономразвития РФ, ограничения по зерну коснутся пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. При этом для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом, будет предусмотрено исключение.

Кроме того, таможенная подкомиссия приняла решение о запрете на экспорт из России сахара. При этом, уточняется, что запрет будет действовать на экспорт в третьи страны, поставки в ЕАЭС возможны на основании разрешений Минсельхоза РФ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960145-rossiya-vvedet-vremennyy-zapret-na-eksport-zerna-v-eaes/