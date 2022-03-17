Еще две авиакомпании отменяют рейсы в Актобе

Аэропорт Актобе. Фото: instagram.com/aktobe_airport_official

SCAT и QAZAQ AIR отменяют рейсы в Актобе. Об этом сообщили пресс-службы авиакомпаний, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, в авиакомпании SCAT рассказали, что в связи с закрытием аэропорта Актобе на ремонтные работы они были вынуждены отменить все рейсы до 31 марта включительно.

"Пассажиры отмененных рейсов могут получить 100% возврат стоимости билета по месту приобретения, либо перебронировать перелет на другие даты", - сообщили в авиакомпании.

В QAZAQ AIR тоже проинформировали, что в период с 17 по 23 марта будет изменено регулярное расписание вылетов и прилетов авиакомпании.

Отменены следующие рейсы:

Нур-Султан - Актобе - Нур-Султан;

Актобе - Атырау - Актобе;

Актобе - Казань - Актобе;

Актобе - Туркестан - Актобе.

"Пассажирам предлагается полный возврат стоимости билетов. Возврат осуществляется по месту их приобретения. Если билет был приобретен в авиакомпании, следует обратиться по электронной почте info@flyqazaq.com. Вместе с заявкой на возврат нужно указать номер брони и контактные данные. Если билет был приобретен в агентстве, необходимо обратиться по месту приобретения", - сообщили в QAZAQ AIR.

В авиакомпании принесли свои извинения в связи с временными неудобствами по независящим от них причинам.

Напомним, ранее стало известно об отмене рейсов в Актобе авиакомпанией Air Astana. Связано это с тем, что с 17 марта начался ремонт ВПП после сообщения в соцсетях о повреждении двух самолетов во время взлета и посадки на испорченной полосе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961180-esche-dve-aviakompanii-otmenyayut-reysy-v-aktobe/