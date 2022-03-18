Глава аэропорта Актобе: Идет информационная война

Аэропорт Актобе. Фото: instagram.com/aktobe_airport_official

В аэропорту Актобе выступили с очередным заявлением. По словам председателя правления Дастана Малиева, по решению Авиационной администрации Казахстана воздушная гавань закрыта до 17 апреля, однако они против этого, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил Дастан Малиев, после осмотра авиакомпании подтвердили, что ВПП находится в удовлетворенном состоянии, поэтому они не намерены прекращать полеты.

"Однако Авиационная администрация настаивает на своем! Были определены моменты, они указали дефектные плиты, которые надо было оперативно менять. Мы свое обещание выполнили, до 16 марта должны были заменить порядка 60 плит", - говорит председатель правления аэропорта Актобе.

Он добавил, что работы проводятся, несмотря на сложные метеоусловия.

"Однако идет еще и информационная война. Работа проводится, мы делаем все, чтобы аэропорт не закрылся, потому что это все-таки социальная напряженность для народа. Если аэропорт закроют, куда сотрудники пойдут? Более 500 человек, у каждого есть семьи, зарплаты, кредиты", - поясняет Дастан Малиев.

По его словам, Авиационная администрация сообщила авиакомпаниям, что воздушная гавань закроется с 17 марта. Хотя, уточнил он, им по протоколу должны были дать время до 16 марта на устранение нарушений, чего не было сделано.

"Однако они почему-то побежали вперед и закрыли, но мы сами не закрывались. Я думаю, сегодня, край - завтра вопрос уже решится", - отметил глава аэропорта.

Напомним, ранее сообщалось, что были повреждены два самолета во время взлета и посадки на испорченной полосе в аэропорту Актобе.

После чего в Комитете гражданской авиации проинформировали, что с 17 марта в воздушной гавани временно закроют взлетно-посадочную полосу до устранения имеющихся нарушений. В аэропорту сделали заявление по этому поводу.

В настоящее время казахстанские авиакомпании приостановили рейсы в Актобе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961458-glava-aeroporta-aktobe-idet-informatsionnaya-voyna/