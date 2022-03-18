Снег выпал в Шымкенте и Туркестанской области, полицейские обратились к местным жителям (фото)

Иллюстративное фото: Andrew Bret Wallis / Getty Images

Сегодня, 18 марта, в Шымкенте и Туркестанской области выпал снег, передает NUR.KZ.

Фотографиями со снежными пейзажами в середине марта горожане делятся друг с другом в сообществе shymkent.online в Instagram.

"С первым снегом весны, шымкентцы! Минувшей ночью в Шымкенте выпал снег, а ведь уже почти конец первого месяца весны. Как вам погода? Одевайтесь теплее и не болейте!" - говорится в описании к одному из постов.

Также полицейские на официальном сайте ДП Туркестанской области обратились к жителям местным в связи с продолжающимся ухудшением погодных условий.

Как пояснили в полиции, погода ухудшается уже более одной недели, все это время выпадают обильные осадки.

При этом если в одних районах идет очистка улиц и откачка воды из подтопленных после дождя мест, то сегодня случилось похолодание и в горных районах региона выпал снег.

В связи с этим на трассе "Алматы-Ташкент-Термес" и в направлении Тараза дороги обледенели и стали скользкими.

Учитывая ситуацию, главный полицейский Туркестанской области Мурат Кабденов поручил стражам порядка патрулировать все дороги региона.

"В целях предотвращения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий патрулирование дорог продолжится.

Завтра, с 19 по 29 марта, будем работать в усиленном режиме. Ответственно выполним свою работу в целях сохранения общественной безопасности и спокойствия граждан!" - пообещал Кабденов.

Кроме того, стражи порядка напомнили жителям области и водителям о необходимости быть осторожными на дорогах.

Автомобилистам посоветовали не выезжать в дальний путь в связи с неблагоприятными метеоусловиями и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961489-sneg-vypal-na-yuge-kazahstana-politseyskie-obratilis-k-mestnym-zhitelyam/