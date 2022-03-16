Несколько сел затопило дождями в Туркестанской области
Последствия наводнения ликвидируют сотрудники ДЧС в двух районах Туркестанской области.
Уровень подземных вод в южных районах поднялся из-за беспрерывных дождей, в итоге затопило несколько сел региона, передает "Хабар-24".
По информации корреспондентов, на месте сейчас работают более сотни спасателей, они откачивают воду. С помощью мотопомп уже откачано 2,5 тыс. кубометров воды из десятков дворов.
При ДЧС региона был создан оперативный штаб.
Напомним, что на днях в Туркестанской области было объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Синоптики прогнозировали сильный дождь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1960946-neskolko-sel-zatopilo-dozhdyami-v-turkestanskoy-oblasti/