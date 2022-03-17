Сильные дожди стали причиной затопления жилых домов в Туркестанской области

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В Жетысайском и Мактаральском районах Туркестанской области из-за сильного дождя оказались затоплены жилые дома, передает Otyrar.kz.

Указывается, что непогода стала причиной разлива грунтовых вод. Житель села Достык Алпысбай Ондыбаев признался, что своими силами откачать воду из своего двора уже не может. Помощи он ждет неделю.

"Ходим в резиновых сапогах. От туалета до коровника все животные стоят в воде. Дети выйти не могут, вчера внук упал в воду, но хорошо, что увидели и быстро его вытащили", — рассказал Ондыбаев.

В некоторых домах затопило подвалы и погреба, стены из-за высокой влажности покрылись плесенью.

Сельчане стараются помочь друг другу, делятся насосами для откачки воды. Тем не менее, часть из них до сих пор вынуждена жить посреди воды.

"Вода не уходит, ни в землю, ни по арыкам. Все собирается в огороде, что делать - не знаем", — сказал сельчанин Зайит Танирбергенов.

Тем временем, в селе Казыбек би вода затопила около 30 домов.

"Уже неделю вода здесь, дети не могут выйти на улицу поиграть, мы не можем животных привязать", — рассказала местная жительница Калдыгыз Байтурсынова.

Власти создали штаб по ликвидации ЧП в Жетысайском районе. С помощью специальной техники пожарные и спасатели выкачивают воду с дорог и улиц.

"Наибольшее количество случаев подтопления произошло в Жетысайском районе - в 36 жилых домах, в Мактааральском районе - в 12 жилых домах.

Там работают 119 спасателей, у них есть 44 мотопомпы для откачки воды", — сообщил глава управления ДЧС Туркестанской области Талгат Досалиев.

По данным чиновников, большая часть дренажной системы в районах вышла из строя.

"В районе насчитывается 392 устройства вертикального дренажа, на сегодняшний день работают 82. Большая часть требует ремонта. Сейчас мы проводим процедуру закупа, проводятся 113 вертикальных дренажей", заявил журналистам — заместитель акима Жетысайского района Аширбай Тасов.

Кроме того, в затопленных районах запущена горячая линия, людям помогают волонтеры.

Тем не менее, прогнозы неутешительные: в ближайшие дни в Жетысайском и Мактаральском районах обещают проливные дожди.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1961343-silnye-dozhdi-stali-prichinoy-zatopleniya-zhilyh-domov-v-turkestanskoy-oblasti/