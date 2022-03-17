Иллюстративное фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Запланированный на субботу, 19 января, общегородской субботник в Алматы перенесли из-за непогоды, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

"Общегородской субботник переносится из-за ухудшения погодных условий - понижения температуры воздуха и ожидаемых осадков.

О новой дате и времени проведения субботника будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении акимата.

Ранее сообщалось, что субботник будет проходить с 9 часов утра до 8 часов вечера. Ожидалось, что на субботник выйдут свыше 2000 работников коммунальных служб и более 400 единиц.

Между тем синоптики сообщали, что в праздничные выходные в южной столице ожидается снег и небольшой дождь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961239-obschegorodskoy-subbotnik-v-almaty-perenesli-iz-za-nepogody/