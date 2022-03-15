Общегородской субботник пройдет 19 марта в Алматы

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Акимат Алматы пригласил жителей города принять участие в общегородском субботнике, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Субботник пройдет в рамках республиканской акции Birge – taza Qazaqstan 19 марта с 9:00 до 20:00. На субботник выйдут свыше 2000 работников коммунальных служб и более 400 единиц спецтехники, заявили в пресс-службе акимата.

В рамках субботника планируется очистка территории города после зимнего периода, уборка рекреационных зон, парков, скверов, дворовых территорий, а также прилегающих территорий к объектам торговли, общепита и других организаций.

Также запланирована массовая посадка деревьев.

Руководителей организаций всех форм собственности, в том числе ОСИ, КСК призвали обеспечить участников субботника необходимыми инструментами.

Мешки с мусором рекомендуется выставлять на обочину дорог - их будут забирать коммунальные службы города, отметили в акимате.

Был опубликован список мест проведения субботника:

в Алатауском районе в экопарке "Сосновый бор" запланирована массовая посадка деревьев и уборка территории на прилегающих зеленых зонах;

в Алмалинском районе массовое проведение субботника запланировано на восточном берегу озера Сайран;

в Ауэзовском районе – на западном берегу озера Сайран;

в Бостандыкском районе – по разделительной полосе пр. Абая;

в Жетысуском районе – в парке Гүлдер;

в Медеуском районе – ул. Речка Казачка за ЖК "Восточка";

в Наурызбайском районе – на прилегающей территории ГКБ №7 и по пробиваемому пр. Абая восточнее пр. Алатау;

в Турксибском районе – в логах по ул. Петрозаводская и ул. Майлина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960804-obschegorodskoy-subbotnik-proydet-19-marta-v-almaty/