Снег пообещали на Наурыз в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Синоптики прогнозируют осадки в Алматы в начале следующей недели. Они пообещали снег на Наурыз.

На следующей неделе казахстанцы будут отмечать праздник прихода весны Наурыз - с 21 по 23 марта. В эти дни, по данным Gismeteo, в Алматы ожидаются осадки.

По прогнозам синоптиков, алматинцам стоит ожидать дождь и небольшой снег в течение трех дней. В понедельник температура воздуха составит от нуля до 6 градусов тепла, 22 марта - от +1 до +7, а 23 марта возможно похолодание - ночью до -2, днем столбики термометров поднимутся до 5 градусов тепла.

Напомним, казахстанцы, работающие на пятидневке, будут отдыхать пять дней подряд на Наурыз - с 19 марта, субботы, по 23 марта, среду, включительно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960933-sneg-poobeschali-na-nauryz-v-almaty/