Жители Капшагая рассказали, как относятся к переименованию города в Кунаев (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Журналисты телеканала "Хабар 24" опросили жителей Капшагая и узнали, как горожане относятся к высказанной ранее инициативе президента переименовать город в Кунаев.

Ниже приводим цитаты горожан, опрошенных телеканалом.

"Что Кунаев будет, это хорошо. И что областной будет, это очень хорошо, чтобы соответствовало это все, как оно было, чтобы Капшагай разрастался, чтобы была у нас работа, самое главное, естественно, потому что здесь работы нет, чтобы был красивый город областной, чтобы была работа, детские сады, школы";

"Об этом давно говорили, я не помню, еще, может, лет 10 назад хотели переименовать Капшагай в Кунаев. С одной стороны, конечно, Капшагай – это детище Кунаева, а с другой стороны, я живу где, куда еду? В Кунаева. Звучит не очень. Я считаю, что города не должны быть именем кого-то";

"Я привыкла к Капшагаю и, как бы, оно для людей, наоборот, привычнее. Мы выросли здесь, детей нарожали. Поэтому, я так думаю, что Капшагай, как мне кажется, лучше";

"Я согласна, конечно. Я только рада. Кунаев внес свой вклад, труд, даже душу внес в наш город, значит, он заслуживает";

"Я полностью согласен с переименованием города Капшагай на имя Кунаева. Наша молодежь должна помнить наших предков, нашу историю";

"Мы так рады, что присвоили нашему городу имя исторического нашего земляка, деятеля Динмухамеда Кунаева. Если президент предложил выбор народу – давать имя Кунаева городу или нет, я думаю, что он так обратился с доверием, что народ поймет, что он имеет историческое значение", – поделились своим мнением жители Капшагая.

Напомним, вчера, выступая в парламенте с посланием народу Казахстана, президент сообщил, что в Казахстане появятся еще две области – Абайская и Улытауская, а Алматинская область будет разделена на две – Алматинскую и Жетысускую. Кроме того, Токаев заявил, что поддержит переименование Капшагая в Кунаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961156-zhiteli-kapshagaya-rasskazali-kak-otnosyatsya-k-pereimenovaniyu-goroda-v-kunaev-video/