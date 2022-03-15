Что грозит казахстанцам за вывоз наличной инвалюты и слитков золота, рассказали в КГД

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В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК рассказали, что грозит казахстанцам за нарушение запрета на вывоз более 10 тыс. долларов наличными и золотых слитков из страны, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу комитета.

Вчера президент Казахстана подписал указ о запрете на вывоз из страны более 10 тыс. долларов наличными, а также золотых слитков.

В КГД казахстанцам советуют заранее рассчитать имеющуюся при себе сумму наличных - это поможет предотвратить задержки при пересечении госграницы.

"Наличные деньги и денежные инструменты в иностранный валюте не должны превышать в эквиваленте 10 000 долларов США по курсу Нацбанка РК. Также нельзя иметь при себе (в багаже) золотые слитки аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционные монеты из золота ALTYN BARY» и из серебра KÚMIS BARYS, выпускаемые Нацбанком РК, а также аффинированное золото свыше 100 грамм", - напомнили в комитете.

В случае выявления нарушения запрета лица будут привлечены к административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

"В случае привлечения к административной ответственности физическим лицам налагается штраф в размере 15 МРП, то есть 45,9 тыс. тенге. Кроме того, по решению суда указанные деньги и товары могут быть конфискованы в доход государства", - объяснили в ведомстве.

Ранее в Нацбанке объяснили введенный главой государства запрет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960865-chto-grozit-kazahstantsam-za-vyvoz-nalichnoy-invalyuty-i-slitkov-zolota-rasskazali-v-kgd/