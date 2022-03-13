Паника из-за возможного дефицита продуктов в Казахстане: в Минторговли сделали заявление

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В Министерстве торговли и интеграции сделали заявление на фоне ажиотажа среди казахстанцев о возможном дефиците некоторых продуктов питания, в том числе сахара.

В последние несколько дней в социальных сетях распространяются панические сообщения о возможном дефиците в Казахстане отдельных продуктов питания, в том числе сахара.

"Вызванный ажиотаж привел к повышенному спросу и спекулировании отдельных продавцов на рынках. МТИ и МСХ просят не поддаваться панике.

Производство продуктов питания не прекращается, запасы пополняются на системной основе. По данным МСХ, имеется достаточно сырья для производства круп, муки, консервов и других товаров, а также достаточное поголовье скота для производства мясных и молочных продуктов" - сообщается на официальной странице министерства торговли и интеграции в Facebook.

По оперативным данным, всего по республике имеется запас порядка 1,5 млн тонн социально-значимых продуктов, в том числе муки – 145,1 тыс. тонн, сахара – 47,6 тыс. тонн, риса – 40,2 тыс. тонн, макарон – 21,3 тыс. тонн и 1 млн тонн овощной продукции и так далее.

В Минторговли отметили, что на сегодняшний день в стране нет дефицита сахара. Производство сахара из сахара-сырца и его импорт продолжаются. Имеющиеся в стране запасы постоянно пополняются.

Кроме того, в министерстве сообщили, что в настоящее время продолжается работа по ранее инициированным семи расследованиям по признакам антиконкурентных согласованных действий по повышению цен на СЗПТ в Костанайской, Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, на производство удобрений в Мангистауской области и Алматы.

"По данным АЗРК, завершены два расследования в Акмолинской области в отношении производителя хлеба и Жамбылской области в отношении сахарного завода. По ранее вынесенным уведомлениям исполнено восемь со снижением цены на продукцию (5 в Костанайской области и 3 – в СКО).

Заключено семь актов антимонопольного комплаенса по недопущению нарушений законодательства в области защиты конкуренции, а также в части снижения торговой надбавки на СЗПТ с 15 до 10% при их реализации", - говорится в сообщении.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что Россия планирует запретить вывоз сахара из страны. А накануне в Минторговли заявили, что его запасов в Казахстане хватит на три месяца.

После этого в соцсетях стали появляться видео из разных городов Казахстана с толпами людей в магазинах. Отмечалось, что "люди сметают сахар с прилавков". Между тем чиновники попросили казахстанцев не поддаваться провокационным сообщениям и не создавать ажиотаж.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960450-panika-iz-za-vozmozhnogo-defitsita-produktov-v-kazahstane-v-mintorgovli-sdelali-zayavlenie/