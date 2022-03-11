"Казахфильм" заявил о готовности озвучивать голливудские новинки

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Голливудские звезды могут заговорить голосами казахстанских актеров – в "Казахфильме" заявили о готовности озвучивать западные новинки кино после того, как крупнейшие киностудии США поддержали антироссийские санкции. Однако окупятся ли переведенные фильмы в прокате – вопрос спорный, передает КТК.

Ранее руководитель компании Kinopark & Kinoplexx заявил о временном закрытии сети кинотеатров. Дело в том, что в казахстанских кинозалах транслировались фильмы, переведенные и дублированные на российских студиях.

Однако из-за ситуации в Украине "большая голливудская пятерка" киностудий – The Walt Disney Company, Warner Bros., Universal Studios, Sony Pictures и Paramount – присоединилась к режиму антироссийских санкций.

Это значит, что в соседней стране новых блокбастеров пока не увидят. Предполагалось, что по касательной это может задеть и Казахстан, ведь переводят и дублируют картины на российских студиях, после чего присылают нам.

В "Казахфильме" между тем заявляют о готовности озвучивать новинки мирового кинопроката – для этого, как уверяют в компании, есть и техническая возможность, и профессиональные актеры дубляжа.

"У нас есть актеры, которые могут профессионально, на должном уровне озвучивать как на русском, так и на казахском языках все мировые премьеры. Вопрос в другом: действительно ли смогут дистрибьюторы взять права на широкий прокат только на территорию республики, не через Москву? Если у них это получится, то замечательно", – заявил вице-президент по производству киностудии "Казахфильм" им. Ш. Айманова Айдар Баталов.

Но, по словам экспертов, дубляж одной ленты может обойтись как минимум в 20 миллионов тенге. А вот окупятся ли эти затраты, неизвестно.

"В год в казахстанский прокат выходит, может быть, 300 фильмов всего лишь. В рамках нашей компании, хотя мы представляем большой конгломерат – мировой "Дисней", в который входит и сам "Дисней" – 2-3 фильма, которые собирают такой большой бокс-офис. Все остальное кино собирает принципиально меньше, но оно выходит в казахстанский прокат, и оно выходит на русском языке. Конечно, для нас работа российского офиса нам крепко помогала, потому что их офис брал на себя, то есть мы не тратили на это деньги", – объяснил генеральный директор компании "Меломан" Вадим Голенко.

Представители кинотеатров предлагают получать выгоду из сложившейся ситуации. Например, дублировать голливудские новинки сразу на двух языках – русском и казахском. Эта ниша, как отмечает телеканал, пока остается открытой.

"Мы считаем и давно об этом говорили, что для кинотеатрального как раз потребления было бы хорошей возможностью расширить линейку языковую, потому что в Казахстане есть потребители, которые воспринимают кино и на русском, и на казахском языке. Но контента на казахском языке катастрофически мало. И вот это возможность Казахстана отойти в некую независимость контентную. В этом случае мы бы показывали кино и на русском, и на казахском языке, исходя из спроса", – поделился своим мнением коммерческий директор сети кинотеатров Дмитрий Кириенко.

Между тем в крупнейшей российской студии "Пифагор", которая занимается дубляжом, сообщили, что работы ведутся в плановом режиме. Но если санкции в итоге дойдут до официальных переводов, им на смену, вероятнее всего, придут "пираты".

"Как это было в Советском Союзе, будет выходить релиз в Америке, будут снимать с экрана или как-то, раньше делали в кино "тряпки", либо снимать с экрана, прочее, поверху, где-то дома люди будут озвучивать за кадром в плохом качестве и без необходимых материалов", – считает генеральный директор студии "Пифагор" Михаил Вулих.

Как отмечает телеканал, первый казахстанский опыт в дубляже голливудского продукта пришелся на 2011-й. На озвучку мультфильма тогда дистрибьюторы потратили 100 тысяч долларов. Компания Disney к выбору актерского состава подошла очень строго – закадровые голоса утверждали трижды.

Кинопрокатчики не исключают, что в будущем им придется обращаться к российским актерам дубляжа.

Источник: КТК

Ранее в Госцентре поддержки национального кино заявили, что в ближайшее время Минкультуры РК проведет встречу с руководителями организаций кинопроката и киносетей, на которой рассмотрят меры по стабилизации работы кинотеатральной сети Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960161-kazahfilm-zayavil-o-gotovnosti-ozvuchivat-gollivudskie-novinki/