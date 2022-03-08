Госцентр отреагировал на заявление о закрытии кинотеатров сети Kinopark в Казахстане

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В НАО "Государственный центр поддержки национального кино" прокомментировали заявление главы Kinopark и Kinoplexx Theatres о планах закрытия сети с 1 апреля. Соответствующая запись опубликована на официальной странице некоммерческого акционерного общества в Facebook.

В госцентре отметили, что заявление вызвало определенный резонанс в киносообществе Казахстана.

"Уполномоченные государственные органы уже изучают сложившуюся ситуацию, связанную с последствиями того, что "большая голливудская пятерка" киностудий - The Walt Disney Company, Warner Bros., Universal Studios, Sony Pictures и Paramount, присоединилась к режиму антироссийских санкций.

Государственный центр поддержки национального кино информирует, что в самое ближайшее время в Министерстве культуры и спорта будет проведена встреча с руководителями ведущих организаций кинопроката и киносетей, на которой будет рассмотрен ряд мер по стабилизации работы кинотеатральной сети Казахстана", - сообщили в НАО.

Напомним, ранее руководитель компании Kinopark & Kinoplexx Алмаз Малдыбаев заявил о временном закрытии сети кинотеатров.

"К сожалению, большие голливудские компании, которые через Россию работают, отказываются предоставлять нам кино. И нам буквально с 1 апреля нечего показывать", - отметил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959748-gostsentr-otreagiroval-na-zayavlenie-o-zakrytii-kinoteatrov-seti-kinopark-v-kazahstane/