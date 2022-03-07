Кинотеатры сети Kinopark могут закрыться с 1 апреля в Казахстане

Иллюстративное фото: pxhere.com

В Сети появилось видео, на котором руководитель компании Kinopark & Kinoplexx Алмаз Малдыбаев заявляет о временном закрытии сети кинотеатров, передает корреспондент NUR.KZ.

Роликом с небольшим интервью Малдыбаева поделилась актриса и продюсер Куралай Анарбекова на своей странице в Instagram.

"К сожалению, большие голливудские компании, которые через Россию работают, отказываются предоставлять нам кино. И нам буквально с 1 апреля нечего показывать.

Поэтому компания Kinopark & Kinoplexx вынуждена будет закрыться на неопределенный срок с 1 апреля. Я сожалею, но такова реальность", – заявил Алмаз Малдыбаев.

По информации с официального сайта компании, Kinopark Theatres с сетью кинотеатров Kinoplexx – самая крупная кинотеатральная компания в Центральной Азии, охватывающая все крупнейшие города Казахстана.

Сеть кинотеатров была образована в 2005 году и на сегодняшний день имеет 72 зала и 10147 посадочных мест.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959697-kinoteatry-kinopark-kinoplexx-priostanavlivayut-svoyu-rabotu-s-1-aprelya/