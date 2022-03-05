Более 1000 казахстанских грузовых вагонов застряло в Украине

Иллюстративное фото: pexels.com

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК рассказали, сколько грузовых вагонов, принадлежащих владельцам из Казахстана, на данный момент простаивает в Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте МИИР.

"По оперативным данным на 5 марта текущего года, на территории Украины простаивают более 1007 грузовых вагонов казахстанских собственников.

Кроме этого, в пути следования в Украину были остановлены 680 грузовых вагонов с различными видами грузов. Из них 371 вагон 4 марта текущего года был переадресован на другие направления", – сообщили в пресс-службе МИИР.

Для оперативного реагирования по данным вопросам открыта "горячая линия" при МИИР РК, "Казахстан темир жолы" и морпортах Казахстана.

Сообщается, что с заинтересованными сторонами ведутся переговоры.

О том, куда по данным вопросам обращаться владельцам вагонов, можно узнать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959527-bolee-1000-kazahstanskih-gruzovyh-vagonov-zastryali-v-ukraine/