"Сила V правде": Минобороны России предложило варианты значения букв Z и V на их военной технике

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Министерство обороны России в своем официальном Instagram-аккаунте предложило возможные значения букв Z и V на военной технике.

Данная техника задействована в боевых действиях в Украине.

В публикации утверждается, что Z означает "За победу", а V - "Сила V (в) правде" и "Задача будет (V) выполнена".

Официальных комментариев министерства обороны России касательно опубликованного пока не последовало.

Ранее министерство обороны России подвело промежуточные итоги спецоперации в Украине. Согласно их информации, 498 российских военнослужащих погибли, 1597 из них получили ранения.

Позже президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением, в котором заявил, что количество погибших солдат со стороны России составляет примерно девять тысяч человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959027-sila-v-pravde-minoborony-rossii-predlozhilo-varianty-znacheniya-bukv-z-i-v-na-ih-voennoy-tehnike/