Удорожание и дефицит электроники прогнозируют в Казахстане

Иллюстративное фото: pixabay.com

Жители Алматы массово скупают смартфоны, телевизоры, холодильники и стиральные машины. Всего за неделю продажи увеличились в три раза. И это несмотря на то, что цены на технику тоже выросли из-за резкого подорожания доллара. Между тем экономисты прогнозируют, что в ближайшие два месяца Казахстан ждет дефицит электроники, передает КТК.

Как рассказали телеканалу продавцы алматинских магазинов бытовой техники, в выходные здесь был настоящий ажиотаж. Люди бросились скупать смартфоны, телевизоры, ноутбуки, стиральные машины и холодильники. Продажи увеличились в три раза.

При этом цены на технику растут вслед за долларом, но пока магазины пытаются их удержать.

"В связи с подорожанием доллара у нас тоже есть изменения цен, но в определенных позициях. Не полностью в категориях товара, есть внутри определенной позиции. Мы сейчас договариваемся о сохранении прежней цены с нашими основными поставщиками", - поделился супервайзер магазина бытовой техники и электроники Елдос Кадирау.

По данным телеканала, в Казахстан технику завозят из России, Турции, Китая и стран Европы. Платят за товар в иностранной валюте, поэтому, конечно, ослабление тенге негативно влияет на ситуацию.

Предприниматели предупреждают: в ближайшие месяцы все будет дорожать.

"Ряд крупнейших мировых компаний ввели санкции на грузоперевозки в РФ и грузоперевозки из РФ. На данный момент очень большой объем приходится на импорт товаров из России, которые производятся в России и которые консолидируются и транзитом проезжают в Казахстан. Это все может привести к нарушению цепочки поставок, к последующему дефициту, последующему увеличению цен и окажет давление на инфляцию", - поделился коммерческий директор сети магазинов бытовой техники и электроники Данияр Сасыков.

В магазинах техники начали поднимать цены даже на товары из старых партий.

Предприниматели объясняют: политика сломала логистику, грузоперевозки из-за санкций прекращаются. Запасов на складах все меньше.

В ближайшие два месяца страну ждет дефицит электроники, предупреждают экономисты.

"Если импорт будет, импорт будет по той цене, которая сложится по курсу тенге – доллар. Более того, есть еще третий риск, что вся Россия сейчас повалит за этой техникой, которая есть в Казахстане. Практически всю технику мировые компании запретили экспортировать в Россию, поэтому для них единственный канал – получить этот товар в Казахстане", - объяснила экономист Меруерт Махмутова.

Эксперты считают: есть вероятность, что купить технику в рассрочку скоро станет сложнее. Из-за этого продажи в магазинах упадут сразу вдвое. Не исключено, что увеличится спрос на подержанные товары.

Источник: КТК

Напомним, на днях компания Apple официально заявила о прекращении продаж своей продукции на территории России. За последние несколько дней российский рынок покинул целый ряд западных компаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959193-udorozhanie-i-defitsit-elektroniki-prognoziruyut-v-kazahstane/