Доллар подорожал на 2 тенге по итогам последних торгов
По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже доллар подорожал почти на 2 тенге. Об этом свидетельствуют данные официального сайта KASE.
Средневзвешенный курс доллара составил 492,28 тенге, подорожав на 1,97 тенге. Ранее утром тенге укрепился на бирже.
Согласно данным на странице обменного курса на NUR.KZ, в регионах сейчас актуально следующие цены на иностранную валюту:
- в Нур-Султане обменники и банки покупают доллары по 489 - 495,5 тенге, а продают – по 498 - 501,5 тенге;
- в Алматы один доллар покупают за 486,5 – 499 тенге, а продают за 492,5 – 505 тенге.
Напомним, что в казахстанских обменниках доллар подорожал до 505 тенге, а в столице обменники вовсе перестали продавать американскую валюту.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1959126-dollar-podorozhal-na-2-tenge-po-itogam-poslednih-torgov/