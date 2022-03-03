Доллар подорожал на 2 тенге по итогам последних торгов

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже доллар подорожал почти на 2 тенге. Об этом свидетельствуют данные официального сайта KASE.

Средневзвешенный курс доллара составил 492,28 тенге, подорожав на 1,97 тенге. Ранее утром тенге укрепился на бирже.

Согласно данным на странице обменного курса на NUR.KZ, в регионах сейчас актуально следующие цены на иностранную валюту:

в Нур-Султане обменники и банки покупают доллары по 489 - 495,5 тенге, а продают – по 498 - 501,5 тенге;

обменники и банки покупают доллары по 489 - 495,5 тенге, а продают – по 498 - 501,5 тенге; в Алматы один доллар покупают за 486,5 – 499 тенге, а продают за 492,5 – 505 тенге.

Напомним, что в казахстанских обменниках доллар подорожал до 505 тенге, а в столице обменники вовсе перестали продавать американскую валюту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1959126-dollar-podorozhal-na-2-tenge-po-itogam-poslednih-torgov/