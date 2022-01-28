Ведущие российские вузы включили в список для обучения по "Болашаку"

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Ведущие технические университеты России были включены в список зарубежных вузов для обучения по программе "Болашак", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МОН.

Теперь в списке есть следующие российские университеты для обучения по техническим направлениям:

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана;

Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ";

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова;

Санкт-Петербургский государственный университет;

Московский физико-технический институт.

Всего в перечень входят более 200 вузов в 27 странах мира.

Также в настоящее время министерство работает над включением в список Национального исследовательского технического университета "МИСиС" и Национального исследовательского университета ИТМО.

Отмечается, что "Болашак" также будет расширять географию для обучения, пополняя список новыми странами и вузами.

"В целом, перечень включает более 200 престижных университетов всего мира из почти 30 государств. Казахстанцам предоставлен достаточно большой выбор как стран, так и самих вузов.

Только в прошлом году мы расширили географию четырьмя странами, среди которых Австрия, Чехия, Ирландия и Южная Африка. При этом надо понимать, что возможности для поступления по программе "Болашак", например, в Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт, Оксфордский университет или в Принстонский университет и другие, остаются прежними.

И то, что список из более чем 200 вузов мира пополнится еще несколькими престижными российскими вузами, предоставит нашим выпускникам лишь еще больше возможностей в выборе университетов и расширит доступ к обучению по техническим направлениям.

Кроме того, мы делаем акцент именно на технических направлениях подготовки", – сообщил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ЦМП "Болашак" возглавил Ануар Жангозин.

Кроме того, в одном из недавних выступлений Касым-Жомарт Токаев заявлял, что намерен кардинально изменить программу "Болашак", а также выразил убеждение в том, что "казахи должны быть технарями".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953512-rossiyskie-vuzy-vklyuchili-v-spisok-dlya-obucheniya-po-programme-bolashak/