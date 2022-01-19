"С обязательным изучением казахского языка": обнародован проект соглашения об открытии филиалов российских вузов

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Обучение в филиалах российских вузов в РК будет проводиться с обязательным изучением казахского языка и истории Казахстана. Об этом говорится в официальном проекте соглашения между правительствами РК и РФ об открытии филиалов образовательных организаций высшего образования, передает NUR.KZ.

Министерство образования и науки РК подготовило и разместило на портале «Открытые НПА» проект постановления правительства «О подписании соглашения между правительством РК и правительством РФ о создании и функционировании филиалов образовательных организаций высшего образования Российской Федерации в Республике Казахстан и филиалов организаций высшего и послевузовского образования Республики Казахстан в Российской Федерации».

В проекте соглашения говорится, что обучение в российских филиалах будет вестись «на государственных языках сторон и других иностранных языках с обязательным изучением казахского языка и истории Казахстана в рамках образовательных программ в зависимости от кадрового потенциала по решению подкомиссии в рамках образовательных программ в зависимости от кадрового потенциала по решению подкомиссии».

Образовательная деятельность в российских филиалах будет осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Перечни профессий, специальностей и направлений подготовки, по которым может осуществляться обучение в филиалах, определяются подкомиссией.

Перечень образовательных организаций, филиалы которых могут создаваться в России и Казахстане, определяется подкомиссией по сотрудничеству в сфере образования и науки межправительственной комиссии по сотрудничеству между РФ и РК.

Ранее, президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая в мажилисе парламента заявил, что «злободневным остается вопрос доступности высшего образования».

«Особое внимание следует уделить выделению целевых грантов для молодежи из густонаселенных регионов страны. Для построения новой экономики важно повышение конкурентоспособности вузов. Недавно в Казахстане начали открываться филиалы ведущих зарубежных вузов. В скором времени планируется открытие филиалов передовых технических вузов России. Считаю необходимым к 2025 году открыть в нашей стране не менее 5 филиалов авторитетных зарубежных университетов. При этом два филиала вузов с техническим уклоном необходимо открыть на западе страны», - сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1951859-s-obyazatelnym-izucheniem-kazahskogo-yazyka-obnarodovan-proekt-soglasheniya-ob-otkrytii-filialov-rossiyskih-vuzov/