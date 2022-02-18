Три вуза закрыли в Казахстане по решению суда

Иллюстративное фото: pexels.com

По решению суда в Казахстане были закрыты три вуза, которые стабильно занимали последние позиции в рейтинге образовательных программ. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства образования и науки РК.

В список вузов, которые были лишены образовательных лицензий, вошли Центрально-Азиатский университет в Алматы, Актауский гуманитарно-технический университет и Университет "Астана" в столице.

Сообщается, что в последние несколько лет эти учебные заведения стабильно занимали самые низкие позиции в рейтинге образовательных программ, который ежегодно составляет НПП "Атамекен" по заказу МОН РК.

70-75% образовательных программ в закрытых вузах не были востребованы среди работодателей, и также были мало популярны у абитуриентов.

"Закрытые вузы не работали над улучшением качества, почти не инвестировали в образовательные программы, не привлекали специалистов-практиков.

Анализ показывает, что вузы с низкими показателями рейтинга образовательных программ коррелируют с вузами, попадающими в зону риска.

В результате вузы-аутсайдеры лишены лицензии и прекратили образовательную деятельность", – отметила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.

В ведомстве также отметили, что сейчас проходят судебные процессы по результатам проверок других учебных заведений. Например, Университет дружбы народов имени академика А.Куатбекова, находящийся в Шымкенте, вызывает сомнение в плане подготовки кадров по педагогическим и техническим направлениям.

"Если сегодня университеты не будут соответствовать необходимым требованиям, то завтра мы получим таких же специалистов, знания и квалификации, которых не будут соответствовать запросам работодателей", – подчеркивает Кобенова.

Она отмечает, что учебным заведениям дается время, чтобы принять меры, исправить недостатки и устранить нарушения. Однако, некоторые этого не делают.

Тем не менее, сообщается, что, в целом, за последние 3 года работодатели стали гораздо больше удовлетворены качеством образовательных программ.

В министерстве напомнили, что абитуриентам и их родителям, следует ориентироваться на качество вуза при выборе университета.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Казахстане планируется ввести бакалавриат с сокращенным сроком обучения. Также, вице-министр образования и науки Казахстана Куаныш Ергалиев заявлял о планах открыть в стране онлайн-университеты.

Кроме того, мы рассказывали о том, каких стипендий могут ожидать казахстанские студенты в 2022 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956866-tri-vuza-zakryli-v-kazahstane-po-resheniyu-suda/