Онлайн-университеты хотят открыть в Казахстане

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Вице-министр образования и науки Казахстана Куаныш Ергалиев на коллегии ведомства заявил о планах открыть в стране онлайн-университеты, передает корреспондент NUR.KZ.

Ергалиев сообщил, что МОН планирует ввести новый инструмент обучения в системе высшего образования.

"Речь идет о новом формате - онлайн-обучении. В стране будут открыты первые онлайн-университеты", - пояснил он.

В целом, по его данным, количество грантов для обучения в вузах будет увеличено на 5 тысяч, 60% из них будут распределены по техническим специальностям.

Напомним, ранее, выступая в мажилисе, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что "злободневным остается вопрос доступности высшего образования".

"Особое внимание следует уделить выделению целевых грантов для молодежи из густонаселенных регионов страны. Для построения новой экономики важно повышение конкурентоспособности вузов. Недавно в Казахстане начали открываться филиалы ведущих зарубежных вузов. В скором времени планируется открытие филиалов передовых технических вузов России.

Считаю необходимым к 2025 году открыть в нашей стране не менее 5 филиалов авторитетных зарубежных университетов. При этом два филиала вузов с техническим уклоном необходимо открыть на западе страны", - отмечал президент.

Позже, на встрече с бизнесменами в столице, Токаев еще раз акцентировал внимание на необходимости подготовки в стране именно специалистов технической направленности. Он также заявил о планах переориентировать программу "Болашак" - приоритет, с его слов, будет отдаваться зарубежным техническим вузам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953278-onlayn-universitety-hotyat-otkryt-v-kazahstane/