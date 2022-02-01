Бакалавриат с сокращенным сроком обучения введут в Казахстане

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Глава МОН на заседании кабмина рассказал, какие нововведения планируют ввести в сфере высшего образования в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ

Асхат Аймагамбетов напомнил, что в 2022 году количество грантов для технических специальностей будет увеличено с 40% до 60%, а сельская квота - до 35%.

При этом абитуриенты из Мангистауской и Атырауской областей получат дополнительно 10 тыс. целевых грантов по техническим направлениям.

"Согласно плану, студенты будут обучаться в ведущих вузах страны. Также планируется, после завершения учебы, отработка по месту жительства. Для ускоренной подготовки кадров для экономики в этом году будет введен пилотный бакалавриат со сроком обучения 2,5 года. В высшей школе планируется также внедрить новую форму "онлайн-обучения". Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в мажилисе. Это мера, которая отвечает потребностям цифровой эпохи", - пояснил глава МОН РК.

Он также сообщил, что по поручению президента в стране будут открыты пять филиалов престижных зарубежных вузов.

На сегодня начал свою деятельность филиал университета Де Монтфорт (Англия).

"Ведутся переговоры об открытии филиала еще одного британского вуза. Северо-Казахстанский государственный университет будет передан в доверительное управление Аризонскому университету. Также ведутся переговоры об открытии в Казахстане филиалов лучших российских вузов по техническим направлениям. На западе страны будут открыты филиалы двух ведущих зарубежных технических вузов", - резюмировал Аймагамбетов.

Однако он не сообщил о сотрудничестве с какими вузами идет речь.

Напомним, что президент Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления в мажилисе парламента РК заявил о необходимости к 2025 году открыть в нашей стране не менее 5 филиалов авторитетных зарубежных университетов.

Также глава государства недавно заявил, что планирует кардинально изменить программу "Болашак".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954043-bakalavriat-s-sokraschennym-srokom-obucheniya-vvedut-v-kazahstane/