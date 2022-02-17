"Мы хвалились, что ни один казах не работает за границей": Токаев заявил о "сырьевом проклятье"

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу "Qazaqstan" заявил о последствии "сырьевого проклятья" нашей страны – раньше мы смеялись над рабочими, которые уезжают работать из Центральной Азии в Россию, а сегодня казахстанцы не выдерживают трудовой конкуренции, передает NUR.KZ.

"Многие квалифицированные специалисты сейчас находятся за рубежом. Никого нельзя осуждать за это. Сейчас эпоха глобализации. Человек вправе работать там, где он востребован. Никто не препятствует этому", – заявил Токаев.

Он добавил – нужно прямо сказать, что Казахстану нужны люди с хорошим образованием и опытом.

"Я считаю, что мы в прошлом совершили большую идеологическую ошибку. Мы смеялись над рабочими, которые уезжали на заработки за границу, в том числе из Центральной Азии в Россию. Мы хвалились тем, что ни один казах не работает за границей, в то время как другие вынуждены заниматься черной работой.

Любой труд должен оцениваться по достоинству, не так ли? Сегодня рабочие из Центральной Азии трудятся в России и зарабатывают себе на жизнь, а наши граждане не выдерживают трудовой конкуренции. К сожалению, это одно из последствий "сырьевого проклятия", то есть зависимости от сырьевой экономики", – заявил Токаев.

Напомним, что сенатор Динар Нукетаева на пленарном заседании Палаты заявила, что большие группы молодых людей все чаще покидают Казахстан.

Также, в ходе интервью президент подчеркнул, что необходимо вернуть в Казахстан незаконно вывезенные за рубеж средства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956688-my-hvalilis-chto-ni-odin-kazah-ne-rabotaet-za-granitsey-tokaev-zayavil-o-syrevom-proklyate/