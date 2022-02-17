Президент: Нужно вернуть на родину незаконно вывезенные за рубеж средства

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу "Qazaqstan" заявил, что работа по возвращению незаконно выведенных за рубеж средств будет сложной и долгой, но добиться справедливости нужно, передает корреспондент NUR.KZ.

Токаев заявил, что правительство Казахстана через два месяца внесет конкретные предложения по возврату выведенных из страны средств.

"Предстоит провести масштабную экспертизу, после чего приступим к переговорам с соответствующими заграничными учреждениями.

Судя по всему, это будет сложный и длительный процесс. Об этом следует прямо сказать. Но мы должны начать эту работу, чтобы добиться справедливости. Нужно вернуть на родину незаконно вывезенные за рубеж средства", - заявил Токаев.

Ранее сообщалось, что, касательно незаконного вывоза наличных из страны, выявлены нарушения на 2 млрд тенге.

Также, в ходе интервью, глава государства заявил, что Казахстану нужны люди с хорошим образованием и опытом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1956689-prezident-nuzhno-vernut-na-rodinu-nezakonno-vyvezennye-za-rubezh-sredstva/